غرب باكستان: موظفون على ظهور الجمال «لتعداد السكان»

في غرب باكستان، يكتشف مسؤولون على ظهور الجمال، مجموعة معزولة من المنازل الخشبية ويباشرون إحصاء أعضاء القبيلة، في إطار إحصاء سكاني على مستوى البلاد.

هذا المخيم القاحل البعيد عن الطرق وخطوط الكهرباء والبث التلفزيوني، يضم خمسة أكواخ ويقع في إقليم بلوشستان. وهو لا يحمل أي اسم ويستقبل بالكاد 15 شخصاً هم أفراد ثلاث عائلات ترعى الماعز والخراف.

ويقول المشرف المحلي عن التعداد، فراز أحمد: «نتنقل على ظهور الجمال لساعات». وأضاف: «يتوجب علينا حتى أن نعيش أياماً في الجبال بين الأشخاص الذين نحصيهم».

وفي البلدات والقرى تتنقل الفرق من باب إلى باب على درّاجات نارية، لكن في المناطق الريفية في بلوشستان لا طرق معبّدة، بل مسارات متعرّجة تختفي تدريجياً بين الصخور، ولتنفيذ المهمة، يبدو أن قافلة الجمال هي الخيار الوحيد.

وقال محمد جنيد المري (30 عاماً) أحد العاملين في التعداد: «يستغرق إقناعهم وقتاً للحصول على معلومات عنهم وعن عائلاتهم».

وأضاف الرجل بينما انحنى جمله ليتمكن من النزول عنه: «في بعض الحالات يكون الأمر مضحكاً جداً. بما أن كل فريق تعداد تواكبه حراسة أمنية يهرب الناس أحياناً».

ويعيش بين 5 و10% من سكان كوهلو في مناطق يصعب الوصول إليها، لدرجة أن الإبل هي وسيلة النقل الوحيدة بحسب تقديرات (أحمد - 34 عاماً).

ويتم تأجير هذه الجمال مقابل 1000 روبية (3.20 يوروهات) في اليوم مع الجَمّال.

وبينما كان مري وأحمد يقتربان من القرية الصغيرة على ظهر جمل، يليهما جمل آخر يمتطيه حارس مسلح، يراقبهما مراهق بمنظار، بينما يتجمع حولهما أطفال يرتدون ملابس تقليدية مزيّنة بأزهار حمراء.