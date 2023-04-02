«مسار المنحوتات» في دبي يدعو الجمهور إلى استكشاف الفن

دعا «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي الجمهور إلى الاستمتاع بأمسيات رمضانية وسط زخم من الأجواء الثقافية والفنية.

ويعدّ «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي، وجهة مثالية للاستمتاع بأنشطة فترة ما بعد الإفطار، وفرصة للقاء الأهل والأصدقاء ضمن وجهة استثنائية نابضة بالحياة، ممزوجة بعبق الفن والعادات الرمضانية الأصيلة. لاسيما مع استمرار درجات الحرارة المعتدلة ليلاً. كما تعتبر زيارة «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي فرصة للتعرف واستكشاف الإبداعات الفنية والمنحوتات على امتداد المساحات الرحبة المحيطة بمبنى البوابة. وتستمر فعاليات معرض «مسار المنحوتات» في مركز دبي المالي العالمي خلال شهر رمضان المبارك، لتمنح الزوّار فرصة مشاهدة أربع منحوتات للفنان العالمي سلفادور دالي، إضافة إلى مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية التفاعلية.

وتحت شعار «حكايات تحت البوابة»، يستضيف المعرض تشكيلة من الروائع الفنية العصرية والمستقبلية والمبتكرة لفنانين مرموقين ومستقلين من مختلف أنحاء العالم.

وصُممت الإضاءة في «مسار المنحوتات»، لتضفي تأثيرات ليلية ساحرة مع إبراز روعة الأعمال الفنية الرئيسة، من تمثال ناتالي كلارك الكبير Spirit of Hathor وأيقونة لورنزو كوين العصرية Love Dubai إلى منحوتة إيمري يوسفHercules the DJ.