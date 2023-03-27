«ليالي مقتنيات دبي» تنطلق مع طيف من الألوان العربية والعالمية

طيف من الأعمال الفنية المعاصرة لمجموعة من الفنانين من الإمارات والخليج العربي، وكذلك من العالم، تمكن الحضور من التعرف إليها في أولى فعاليات «ليالي مقتنيات دبي»، التي انطلقت أول من أمس، من خلال الكشف عن بعض مقتنيات «أ. ر. م» القابضة.

وتستمر فعاليات المبادرة التي أطلقتها «مقتنيات دبي»، التي تعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتقدم سلسلة من الفعاليات ومنها زيارة مراسم فنانين، وكذلك عقد جلسات نقاشية.

ونظمت الجولة التعريفية بمجموعة من الأعمال والمقتنيات الخاصة بـ«أ. ر. م» القابضة، في المبنى الخاص بها. وعرفت مسؤول علاقات الرعاة في «مقتنيات دبي» والمديرة الإقليمية لـ«آرت دبي»، هالة خياط، الحضور بالأعمال والفنانين، وكانت بداية الجولة مع العمل الفني الخاص بالفنانة الإماراتية شيخة المزروع، والتي تحول فيه المعدن إلى ما يشبه المادة اللينة المنتفخة، فتبني رؤيتها من منطلق التركيز على الكتلة والتوازن والمساحة، حيث يبدو عملها وكأنه مختبر للمواد إلى أقصى الحدود.

أما الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش، فكان لها عمل تصويري توثق فيه اللحظات الأخيرة المتبقية في منزل جدها بعد أن تقرر هدمه، إذ تركز صاحبة الصورة على كيفية الحفاظ على المجتمعات والذكريات وحمايتها من الهدم.

بينما قدم الفنان السعودي، معاذ ألوفي، مشاهد لمجموعة من المساجد التي بنيت في أماكن تتيح للمسافرين التوقف للصلاة، في محاولة لتوثيق هذه المباني وعلاقة المسافرين بها، راصداً العديد من المساجد في المدينة المنورة.

ومن الفن العربي إلى الفن العالمي، حيث تشتمل مجموعة «أ. ر. م» القابضة على العديد من الأعمال العالمية، ولكن أبرزها التي تحمل مفهوم الاستدامة من خلال المواد المعاد تدويرها، ومنها عمل الفنان ديكينس أوتيينو، الذي صممه من علب المشروبات الغازية المعدنية والمقطعة، والتي بدت وكأنها قطعة محاكة من الأقمشة الملونة.

وحملت المجموعة أيضاً عملاً للفنان الكوبي ماركو كاستيللو، ويبرز فيه عشقه للهندسة والتصميم، وكذلك لطبيعة بلده العمرانية، والتي جسّدها في عمل خشبي ينتصر لمفهوم الاستدامة.

استكشاف وتقدير

وعن أهمية مبادرة «مقتنيات دبي»، قالت هالة خياط لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الجولة: «إن المبادرة التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وتديرها الهيئة بالشراكة مع مجموعة آرت دبي، تتيح الفرصة للجمهور لاستكشاف وتقدير أعمال فنية مهمة، علاوة على ترسيخ ثقافة جمع المقتنيات الفنية في الإمارة».

وأضافت: «تؤكد المبادرة رسالتها الهادفة إلى بناء مجتمع من رعاة الفن الملتزمين بتقديم الدعم وإيقاد شعلة الإبداع في الإمارة، إذ توفر منصة جديدة تتيح للجمهور المحلي استكشاف المجموعة الفنية والتواصل مع أعضاء المجتمع الإبداعي ورعاة الفنون والمبدعين المحترفين». وأشارت إلى تضاعف أرقام أعمال المبادرة، ما يعني الالتزام بدعم الفنانين، خصوصاً المشاركين في «آرت دبي».

تمازج جميل

ولفتت هالة خياط إلى احتواء المجموعة على فن متنوّع بين العربي والأجنبي، ما يبرز تمازجاً جميلاً في الجنسيات، علاوة على التركيز على الهندسة في الأعمال، وهيكلة البيوت والمدن، وكذلك حضور الكثير من الأعمال التي تضيء على الاستدامة عبر لجوئها إلى مواد معادة التدوير.

وأكدت خياط أن «ليالي مقتنيات دبي» تعتبر الختام لموسم دبي الفني، والإقبال على حضورها يبرز الطلب المتزايد على الفنون في دبي، موضحة أن «الفعاليات الخاصة بالمبادرة اختارت زيارة مراسم ثلاثة فنانين، هم: عبدالقادر الريس، ومحمد كاظم، وصفوان داحول، والذين تحضر أعمالهم من بين المقتنيات». وأضافت أن «ما يميز الفعاليات أنها متاحة للجميع، مع حد أقصى لعدد الزوار، ولذا ينبغي التسجيل عبر الموقع الخاص بمقتنيات دبي، ليتمكن محب الفنون من الحضور».

ونوّهت هالة خياط بتجدد الفكرة التي تحملها مبادرة «مقتنيات دبي»، كونها تتيح الإضاءة على الفنون التي تم اقتناؤها في الإمارة، وتعد بمثابة أرشفة للمقتنين الفنيين في المدينة، ما يوفر مجموعة من المعارض المهمة، ويتيح للجمهور التعرف إلى الكثير من الأعمال النوعية التي لم تكن متاحة رؤيتها.

جمع شمل

قدم مدير «مقتنيات دبي»، كارلو ريزو، جلسة حوارية في اليوم الأول من فعاليات «ليالي مقتنيات دبي»، وحملت عنوان «مستقبل المقتنيات الفنية المؤسساتية». وأكد أهمية المبادرة التي تجمع شمل مجتمع «مقتنيات دبي»، وتتيح للجمهور المحلي فرصة مشاهدة مجموعات فنية والتواصل مع المبدعين ورعاة الفنون في الإمارة. وأشار إلى أن سلسلة المحادثات والنقاشات التي ينظمها الحدث تبرز أصوات وآراء المبدعين المحترفين، وجامعي الأعمال الفنية الملتزمين بتغيير مشهد جمع المقتنيات الفنيّة على مستوى المؤسسات.

• للفنانة الإماراتية لمياء قرقاش، ضمن المجموعة عمل تصويري توثق فيه اللحظات الأخيرة المتبقية في منزل جدها قبل هدمه.



• ألوفي قدم مشاهد لمجموعة من المساجد التي بنيت في أماكن تتيح للمسافرين التوقف للصلاة، راصداً مساجد بالمدينة المنورة.