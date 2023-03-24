حفرا نفقا بفرشاة أسنان .. هروب سجينين أمريكيين لسبب غريب

تمكن سجينان في الولايات المتحدة من الهروب خارج السجن عن طريق حفر نفق صغير بإحدى جدرانه مستخدمين أدوات بدائية كفرشاة الأسنان.

وهرب السجينان آرلي نيمو 43 عاما وجون غارزا 37 عاما من سجن في فرجينيا بغاية تناول الفطائر في مطعمهما المفضل.

وخلال عمليات عد السجناء الروتينية اكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، ما استدعى الشروع بالبحث عنهما لمدة استمرت 9 سنوات.

وبحسب التقارير فإن النزيلين وجدا مكانا ضعيفا في أحد جدران السجن، فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.

وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 ميل وصولاً إلى مطعم المنشود، حيث طلبا فطائر "بان كيك"، قبل اعتقالهما.

ولم تجب السلطات على الأسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء من الهروب، على اعتبار أنها معلومات مرتبطة بالتحقيق.