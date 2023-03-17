ملابس مستعملة من أجل البيئة في العراق

شارك عدد من عارضي الأزياء في عرض للملابس المستعملة في العاصمة العراقية بغداد، وجاء الحدث كمبادرة تطوعية نظمها شبان يرغبون في زيادة الوعي بأهمية استخدام الملابس المستعملة لتقليل البصمة الكربونية لصناعة الأزياء المسؤولة عن نحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية سنوياً، بحسب أرقام البنك الدولي.

والعراق مصنف خامساً بين أكثر الدول هشاشة في العالم تجاه التغيرات المناخية، بحسب تقرير أصدرته العام الماضي المنظمة الدولية للهجرة.