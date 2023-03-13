المغنية لورين تمثل السويد للمرة الثانية في «يوروفيجن»

تعتمد السويد مرة أخرى على المغنية لورين، التي فازت في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في عام 2012 بأغنية «نشوة»، لدخولها مسابقة العام الجاري في ليفربول.

وفازت المغنية (39 عاماً) الليلة قبل الماضية، في الجولة التمهيدية السويدية، لمسابقة الموسيقى الدولية، التي ستستضيفها بريطانيا، نيابة عن أوكرانيا في مايو المقبل. وكان خبراء ووكالات مراهنات قد وضعوا لورين، بأغنيتها «وشم»، بوصفها الأوفر حظاً للفوز في الجولة التمهيدية، قبل التحكيم. وعلى الصعيد الدولي، ينظر إلى السويد بالفعل بوصفها المرشح الواعد للفوز باللقب في مسابقة الأغنية الأوروبية، حتى قبل اتخاذ قرار بشأن فوز لورين. وقالت المغنية لقناة إس.في.تي التلفزيونية: «إنني سعيدة للغاية أننا في السويد ندافع عن كل شيء قدمته هنا، وهو أمر يبعث على الأمل».