اكتشاف نوع جديد من السحالي في بيرو

عُثر على نوع جديد من السحالي، من جنس «بروكتوبوروس»، داخل متنزه وطني في منطقة جبال الأنديز في بيرو. وأعلنت السلطة البيروفية للمناطق المحمية، أول من أمس، أن هذا النوع الصغير موجود في حديقة أوتيشي الوطنية، في منطقة من الأدغال تتشارك إدارتها مقاطعتا كوسكو وخونين.

وتعد هذه عينة جديدة من جنس «بروكتوبوروس» الذي يشمل أنواعاً تعيش في غابات ومراع جبلية عالية على منحدر الأمازون في جبال الأنديز، كما أفادت الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من جانب الدولة (Sernanp)، من دون تحديد تاريخ الاكتشاف الذي حصل في منطقة يتراوح علوّها بين 3241 و3269 متراً فوق سطح البحر.

ومن بين خصائص هذا النوع الجديد الذي اكتشفه فريق من خمسة باحثين «الجلد الأملس على الرأس الذي يفتقر إلى الأخاديد أو الخشونة، والجفون ذات القرص الشفاف وغير المقسم». ولدى ذكور هذه السحالي رقبة باللون الرمادي الغامق إلى الأسود، وثدي وبطن، بينما للإناث رقبة رمادية شاحبة وصدر وبطن باللون الرمادي الغامق.