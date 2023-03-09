القرية العالمية تطلق تحدي «#رحلات _الروائع»

انطلقت فعاليات «مهرجان السعادة بقيادة النساء» في القرية العالمية تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث سيكون ضيوف الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة على موعد يومي لمشاهدة أروع الاستعراضات المتجولة التي تقدمها عشرة من الفنانات الأكثر موهبة في العالم حتى الـ 20 من مارس الجاري، موعد الاحتفال بـ «اليوم العالمي للسعادة».

وأعلنت القرية العالمية، في إطار فعالية «مهرجان السعادة بقيادة النساء»، عن فعالية «رحلات الروائع»، لتتيح الفرصة للضيوف لاكتشاف سيارات الأجرة الشهيرة من الولايات المتحدة وكوبا والمكسيك واليابان وتايلاند ولبنان، والمشاركة في تحديات ممتعة ومسلية؛ سيدخل الفائزين في نهايتها السحب للحصول على فرصة الفوز بـمبلغ 27 ألف درهم.

وستقدم كوكبة من الفنانات الحائزات على العديد من الجوائز من أمثال: «ذا هاي فلاينج آريال ميوز» من أستراليا، و «ذا كوين أُف ذا بايسكل» من سويسرا، و «ذا شارب شوتنج سينسايشن» من ألمانيا، استعراضات مبهرة لضيوف القرية العالمية في أول يوم مهرجان السعادة، إضافة إلى 30 عرضاً يومياً، وما يلي بعض منها:

ستقدم فنانة ألعاب الخفة المدهشة بيلي كيد من المملكة المتحدة عروضاً ومهارات يدوية عن قرب لن تصدقها العين، لقد أذهلت جمهورها في جميع أنحاء العالم.

الفنانة الإسبانية «كاتا كاتارسيس» ستقدم عروضاً بانورامية ستُحدث النظام والفوضى وتسبب الدموع والضحك في آن واحد في سيركها المكون من امرأة واحدة.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع فنانة الاستعراض الأرجنتينية «إسبوما بروما»، التي ستذهل متابعيها بقدرتها الفائقة على التوازن وهي تقوم بتمشيط شعرها، وارتداء الحذاء ذو الكعب العالي ووضع المكياج، وكل ذلك أثناء مشيها على حبل رفيع مشدود، وستقدم فنانة الأداء الكندية «جوليا بيرون» عروضاً وحركات بهلوانية رائعة على العجلة الألمانية. تقدم العروض حتى 20 مارس الجاري.