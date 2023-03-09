دبي محطة أساسية لمجوهرات مزادات «سوذبيز» الحديثة

تطلق «دار سوذبيز»، أول سلسلة مجوهرات حديثة ومعاصرة في دبي، وذلك بحضور مصمّمة المجوهرات الحائزة جوائز دولية، نادين غصن، شخصياً لأول معارض هذه السلسلة. ومع تشكيلة المجوهرات الفاخرة، التي تمثل المشاركة الأولى لغصن في المنطقة، تفتح «سوذبيز» حواراً مستمراً مع بعض أبرز صائغي المجوهرات الذين أصبحت لهم بصماتهم في هذه الصناعة اليوم.

وستكون دبي أول موقع لـ«سوذبيز» في الشرق الأوسط على الإطلاق يعرض ويبيع قطع مجوهرات من مجموعات نادين غصن، وليس لبعض إبداعاتها الأكثر شهرة وحسب، بل مجموعتها الجديدة، كذلك التي تحمل الاسم المبتكر «يوتينسيلز»، إذ تعتبر تفاعلاً جميلاً بين المجوهرات الراقية وأواني الطعام الفاخرة.

وتعتبر المرّة الأولى التي تخصّص فيها دار مزادات رائدة سلسلة معارض من هذا النوع، من أجل الترويج لصائغي المجوهرات الراقية من المصمّين الصاعدين والذين يتمتعون بالحِرفية والابداع. والسلسلة المبتكرة عبارة عن معرض بيع سيضمّ مشغولات العديد من مصمّمي المجوهرات الفاخرة.

ونادين غصن مصمّمة مجوهرات ثمينة ذاعت شهرتها عندما ابتكرت مجوهرات غير متوقعة وغير عادية استلهمتها من أشياء عادية، مثل الهامبرغر أو قطعة من لعبة ليغو أو قلم رصاص. وتستهوي مشغولات غصن بعض أبرز النجوم والمشاهير، مثل بيونسيه وأليشا كيز وأريانا غراندي.