تينور عالمي وفنان إماراتي في افتتاح مهرجان أبوظبي

تنطلق فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان أبوظبي 2023، في قصر الإمارات غداً، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي خوان دييغو فلوريز. وأعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون التي تنظم المهرجان أن الأمسية الافتتاحية ستليها مجموعة استثنائية من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك، التي تعرض للمرة الأولى عالمياً، من الفعاليات والأعمال الفنية والموسيقية ضمن البرنامج الرئيس للمهرجان، تستمر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس المقبل.

والتزاماً بتمكين الشباب الإماراتي والاستثمار في قدراتهم الإبداعية، وتنمية واستدامة المواهب والاحتفاء بها، يفتتح مهرجان أبوظبي فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييغو فلوريز، المشهور بصوته الفريد الذي يُعد من أقوى أصوات التينور، إذ يقدم برفقة الأوركسترا برنامجاً موسيقياً يضم أجمل الأعمال الأوبرالية، ومجموعة من الأغاني اللاتينية.

ويرفع المهرجان هذا العام شعار «إرادة التطور.. توقٌ للريادة»، ويحتفل بدورته التي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه، وسط حضور نخبة من الفنانين العالميين.