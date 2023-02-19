تغريم شركة أميركية شغَّلت أطفالاً في مصانع تعبئة اللحوم

قالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن شركة كبيرة لسلامة الغذاء دفعت غرامات تبلغ 1.5 مليون دولار، بسبب تشغيلها أكثر من 100 طفل في وظائف خطرة في مصانع تعليب اللحوم في ثماني ولايات.

وقالت الإدارة إن شركة بيكرز سانتيشن سمحت بعمل ما لا يقل عن 102 طفل، تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً في نوبات ليلية، واستخدام مواد كيميائية خطرة لتنظيف معدات معالجة اللحوم.

وتتعاقد بيكرز مع شركات تعبئة اللحوم لتقديم خدمات التنظيف في مجازر اللحوم.

ويحظر قانون العمل الاتحادي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً العمل في مصانع تعبئة اللحوم، ويمنع القصّر من العمل بعد الساعة التاسعة مساء في الصيف، والسابعة مساء خلال العام الدراسي.