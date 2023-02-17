«ميامي الكويتية» في آخر حفلات الموسم 27 للقرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافة حفل فني مميز تحييه فرقة ميامي الكويتية، في تمام الساعة 8 من مساء يوم الأحد، 26 فبراير، على خشبة المسرح الرئيس، بالتعاون مع روتانا، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الترفيهي والإنتاج والتوزيع الموسيقي في الشرق الأوسط والخليج العربي، وإذاعة الخليجية 1009، إحدى إذاعات شبكة الإذاعة العربية.

وستكون حفلة فرقة ميامي في القرية العالمية هي آخر حفلات الموسم 27، الذي يستمر لغاية 29 أبريل، بعد سلسلة من الحفلات التي حققت نجاحاً مبهراً، وحظيت بإعجاب واسع بين ضيوف القرية العالمية.

وستقدم فرقة ميامي للضيوف أروع أعمالها الفنية، بما في ذلك أغنيات «بستانس» و«شيلوها شيلة» و«فيكم طرب»، و«اشلون انساك»، والتي لاقت رواجاً كبيراً على امتداد العالم العربي. كما سيستمتع عشاق الفرقة بأحدث أعمالها الفنية الشهيرة.

ولمع نجم فرقة ميامي الكويتية، التي دخلت عالم الغناء في عام 1991، مع إطلاقها ألبوم «صبوحة». واشتهرت الفرقة بتقديمها أنواعاً مختلفة من الأغاني، إضافة إلى أغانيها الشهيرة الخاصة، بما فيها الأغاني الوطنية، والرياضية وأغنيات بعض مقدمات المسلسلات والبرامج التلفزيونية الشهيرة، إلى جانب الأغاني التراثية التي تم إعادة تسجيلها بأسلوب الفرقة المميز والناجح.

وسيكون حضور الحفل مجاناً لحاملي تذاكر دخول القرية العالمية مع مناطق مخصصة للسيدات والعائلات.