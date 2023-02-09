نمر يقتحم محكمة هندية ويهاجم الحضور

اقتحم نمر قاعة محكمة مزدحمة في الهند أثناء انعقاد جلسة وأصاب عدة أشخاص، فيما فر عدد كبير منهم مذعورين، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحسب الصحيفة، هاجم الحيوان عددا من المارة خارج مبنى محكمة مقاطعة غازي آباد في ولاية أوتار براديش شمال الهند قبل ان يقتحم المحكمة في الطابق الاول.

وأصيب عدد من الأشخاص بالهجوم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، في حين تم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتمكنت لاحقا من السيطرة على النمر.

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس وهي تندفع للخارج هربا من النمر، ويأتي هجوم النمر بعد أيام فقط من مقتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في مدينة ميسور بالهند في هجوم من نمر ضخم تم أسره الخميس الماضي.

وحسب المسؤولين، حوصر الحيوان من قبل إدارة غابات كارناتاكا بعد أن قتل صبيا تم العثور على جثته الممزقة على بعد ميل خارج قريته، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقعت أربع هجمات من قبل نمور في الهند أسفرت عن مقتل ثلاث نساء وصبي يبلغ من العمر 11 عاما.