أخفت جثة والدتها في ثلاجة لقبض راتبها التقاعدي

أوقفت الشرطة الامريكية امرأة احتفظت بجثة والدتها البالغة من العمر 96 عامًا في الثلاجة في محاولة لتحصيل أموال الضمان الاجتماعي الخاصة بها وذلك حتى اكتشفت الشرطة هذا الاكتشاف المروع.

وتم القبض على إيفا براتشر، 69 عامًا، بعد وقت قصير من العثور على جثة ريجينا ميشالسكي في الثلاجة، محاطة بالقمامة.

وكانت براتشر قد خادعت الجيران بقصص متضاربة حول مكان وجود والدتها، مثل قولها إنها كانت في دار لرعاية المسنين في ولاية أخرى، أو أنها كانت مسترخية في المنزل.

وعاش الاثنان لسنوات في الطابق الأول من شقة من غرفتين في شيكاغو، وورد أن سابرينا واتسون، ابنة المتهمة اتصلت بالشرطة بعد أن كان لديها "حدس" كان هناك خطأ ما.

وفور اكتشاف الأمر اتهمت الشرطة براتشر بإخفاء وفاة والدتها وحيازة بطاقة هوية مزورة.

وقال مايكل بيكار، مساعد المدعي العام لمقاطعة كوك: "لقد اعترفت أنه بعد وفاة والدتها باسبوع اشترت الثلاجة ووضعت والدتها فيها". وليس معروفًا بعد منذ متى ماتت ريجينا ميشالسكي.

وتبين لاحقا بعد القبض على براتشر، والتي كان لديها اسم آخر هو إيفا ميشالسكي ، أنه كان تم توقيفها عدة مرات بين عامي 1997 و 2005 ، وفقًا لسجلات محكمة مقاطعة كوك.

وفي يناير 2006 ، أقرت بأنها مذنبة في تهمتي تزوير إضافة لمجموعة من التهم الأخرى التي تم إسقاطها ، بما في ذلك الضرب والاعتداء وسرقة (محلات) التجزئة والإضرار الجنائي بالممتلكات والسلوك المتهور وغير المنضبط ، وفقًا لتقرير Fox32.