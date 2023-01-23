رجل رومانسي سيمشي 1800 كيلو مترا للقاء «حبيبه افتراضية»

قرر رجل «رومانسي» أن يمشي 1800 كيلو مترا ليلتقي بـ «حبيبته الافتراضية» التي لايعرفها شخصيا بل إلتقى بها على منصة «تيك توك».

وقررالرجل القيام برحلته تلك عبر تايلاند سيرًا على الأقدام كتعبير عن الحب حيث يهدف إلى الوصول للمرأة التي لا يعرفها شخصيا قبل الفلانتاين في فبراير المقبل.

ولم يذكر الرجل اسم المرأة ولكنه قال على حسابه في تطبيق «تيك توك» أنهما تعارفا على بعضهما البعض قبل خمسة أشهر.

بعد مغادرته منزله في ناخون نايوك، تايلاند، يأمل الرجل في الوصول إلى ساتون في جنوب تايلاند بحلول 15 فبراير.

وبالحديث عن خططه، من المقرر أن يمشي كل هذه المسافة «لإثبات الحب الحقيقي» لامرأة لم يلتق بها من قبل.

وفي أحد منشوراته، قال: «سأمشي لأثبت ما إذا كان الحب الحقيقي موجودًا أم لا»، وبدا الرجل الذي ينشر تحديثات منتظمة من حسابه على «تيك توك»، جاهزًا للرحلة في البداية ولكن بحلول اليوم الثالث كان قد اشتكى وفقا لصحيفة «ديلي ستار» من أنه يشعر بالتعب الشديد كما اشتكى من آلام في العضلات وقال إنه سيتحول إلى المشي ليلاً.

وقطع الرجل حتى الآن نصف المسافة تقريبا، ولكن من غير الواضح إن كان قادرا على استكمال 528 ميلًا المتبقية مشيا، وتساءل في رسالة مؤخرا عما يمكن أن تعتقده صديقته المجهولة حيث تفكر في أنه سيقطع 1200 ميل مشيا على قميه لرؤيتها؟