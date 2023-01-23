ليلة فائقة الفخامة في دبي.. بيونسيه تغني بين 1000 من النجوم

في ليلة حافلة بالإبهار والمشاهير، استضاف «منتجع أتلانتس ذا رويال» في دبي، خلال حفل افتتاحه الكبير، أول من أمس، عرضاً لأيقونة الموسيقى الشهيرة عالمياً بيونسيه، بحضور أكثر من 1000 ضيف من المشاهير أمام الواجهة المذهلة للمنتجع.

وقدمت بيونسيه أداءً ساحراً لمدة 60 دقيقة، وهو أول عرض مباشر للفنانة منذ عام 2018، وافتتحته بتقديم أغنية «آت لاست» الكلاسيكية للمغنية الشهيرة إيتا جيمس، لتؤدي بعدها مجموعة من أشهر أغانيها.

وأذهلت بيونسيه الضيوف بصوتها القوي وأدائها المتقن للاستعراضات الحيوية والإنتاج عالي الجودة، ورافقتها «أوركسترا الفردوس النسائية» المؤلفة من 48 فنانة محترفة، تحت إشراف المؤلف الموسيقي الشهير الحائز جائزة «الأوسكار إيه.آر». رحمان. كما تضمن الحفل عرضاً مميزاً لفرقة «مياس»، الفرقة اللبنانية النسائية للرقص الاستعراضي الفائزة بلقب «أميركان غوت تالنت»، والتي قدمت أداءً راقصاً مبهراً من تصميم فاطمة روبنسون، مصممة الرقصات المرشحة لجائزة «إيمي».

حضرت بيونسيه الحفل بإطلالة من تصميم من دار أزياء «أتيليه زهرة» في دبي، ونيكولا جبران من لبنان، وفرولوف من أوكرانيا، و«دولشي أند غابانا». ورافق الفنانة والداها وأفراد عائلتها وزوجها جاي زي، إلى جانب ضيوف من أنحاء العالم مثل رئيس تحرير مجلة «فوغ» البريطانية، إدوارد إنينفول، وعارضة الأزياء، كيندال جينر، والممثلة ريبيل ويلسون، وأفراد فرقة «كلوي إكس هالي»، والممثلين ليتيتيا رايت ووينستون ديوك.

وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع عرض مذهل للألعاب النارية وطائرات «الدرون»، والذي أضاء سماء دبي بأجمل الألوان، وأعاد ذاكرة الحضور إلى عرض الأضواء الذي أعلن عن إطلاق فندق «أتلانتس النخلة» عام 2008. تبعه أداء لفرقة «سويديش هاوس مافيا» الشهيرة عالمياً، إذ قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، لتستمر الأجواء الاحتفالية حتى ساعات الصباح الباكر.

وشهد «منتجع أتلانتس ذا رويال» - الذي يعد أحد أبرز الوجهات السياحية في العالم - سلسلة من الاحتفالات طوال الأسبوع، وتضمنت الفعاليات تقديم تجارب طعام فريدة للضيوف من أشهر علامات المطاعم العالمية في المنتجع.

من جهته، قال المدير الإداري لمنتجعات «أتلانتس دبي»، تيموثي كيلي: «يسعدنا افتتاح (منتجع رويال أتلانتس)، أحد أبرز الوجهات الترفيهية الفاخرة في العالم، واستضافة النجمة العالمية بيونسيه، في حفل الافتتاح الكبير في أداء أيقوني يليق بإطلاق هذا المنتجع الأيقوني فائق الفخامة»، مشيراً إلى أن «المنتجع يرحب بضيوفه ابتداءً من فبراير المقبل في تجربة تفوق كل التجارب الفاخرة».

واستمر العمل ثماني سنوات لاستكمال إنشاء المنتجع وافتتاحه، إذ صمم بعناية ليتجاوز توقعات الضيوف وخيالهم، ويضمن تجارب سياحية فائقة الفخامة. لذلك حرصت الجهات المنظمة على إقامة حفل افتتاح أسطوري يليق بمكانة «منتجع رويال أتلانتس» بوصفه أيقونة فريدة في دبي وعلى مستوى العالم.

يشار إلى أن العرض المميز لبيونسيه جاء بالتعاون بين شركة «باركود إنترتينمنت» الترفيهية، التي أسستها بيونسيه، بإلهام من شغفها للعمل مع رائدات أعمال في المنطقة، وشركة «أي آم إنترتينمنت» للترفيه، بإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي، سونال فارا بارمار، الذي بدوره تعاون مع تيموثي كيلي، لإقامة الحفل بمناسبة افتتاح المنتجع.

• 60 دقيقة، مدة العرض المبهر الذي قدمته بيونسيه، وهو أول عرض مباشر للفنانة منذ عام 2018.

مشهد الختام

ختاماً لأدائها خلال افتتاح «منتجع أتلانتس ذا رويال» في دبي، ارتفعت النجمة العالمية بيونسيه، الأكثر ترشيحاً لجوائز «غرامي» (بما يعادل عدد ترشيحات زوجها جاي زي)، 16 قدماً في الهواء وسط عروض المياه والنيران، التي أطلقتها «نافورة سكاي بليز» الفريدة من نوعها على مستوى العالم، لأداء أغنية خاصة، واختتام عرضها في حفل الافتتاح.