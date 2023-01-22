مطعم LA TABLE: طاهٍ وقائمة طعام وديكور جديــد كل 3 أشهر

يقدم LA TABLE لأول مرة في المنطقة مفهوم مطبخ الـpop-up في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي. وسيستضيف المطعم كل ثلاثة أشهر طاهٍ وقائمة طعام وديكور جديد ليتيح تجربة غنية تحمل متعة الاكتشاف والمفاجأة. هذا المفهوم الفريد والمرخص لتناول الطعام يجسّد روح التغيير والابتكار ليعبّر عن عالم وتجارب كل طاهٍ.

ويقدم الموسم الأول من La Table تجربة الـpop-up في أجواء خارجية هادئة تمزج بين الطابع الريفي والمعاصر عبر ديكورات مبدعة، تتخللها مساحات مفتوحة وقطع المفروشات الخشبية الفاتحة وتنسيقات نباتية غنية. ومن المقرر أن تتيح التجربة خيارات من مأكولات الشارع السريعة للاستمتاع بها في جو مريح ومضياف خلال النهار. في موقع مثالي ومساحة تتسع لـ50 شخصاً فقط، سيكون المطعم الخيار الأنسب للاسترخاء بعد العمل في وسط مركز دبي المالي العالمي، وفرصة للتلذذ بقائمة طعام وشراب غنية وبأسعار مناسبة، والتي تتضمن كثيراً من الكوكتيلات والموكتيلات والمشروبات الخاصة الأخرى.

وستعكس قائمة الطعام وهوية الديكور تميز كل طاهٍ وفلسفته، بما يبرز شخصيته وقصته والإلهام الذي يقود إبداعاته. ويتفرد كل طاه من الطهاة المختارين بصفات تعكس خبراته وتجاربه وشغفه لبناء اسم أو علامة تجارية خاصة به.