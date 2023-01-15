أنثى فهد تستمتع ببرهة من الحرية بعد هروب خاطف

استمتعت أنثى فهد مرقط ببرهة من الحرية لم تستمر طويلاً، إذ رُصدت أول من أمس قرب حظيرتها بعد ساعات قليلة من هروبها من حديقة حيوانات مدينة دالاس الأميركية. واستدعى هروب أنثى الفهد «نوفا» إغلاق الحديقة، حيث أجرى شرطيون عمليات بحث استخدموا خلالها مسيّرات مزودة بقدرات تفتيش بالأشعة تحت الحمراء، للبحث في المواقع المخفية بين الأشجار. وكتبت حديقة الحيوانات على «تويتر» أنها «سعيدة بالإبلاغ» عن تحديد موقع «نوفا»، «داخل حديقة الحيوانات». ولاحظ موظفون فقدان «نوفا» التي تبلغ أربع سنوات عندما تفحصوا القفص ورصدوا تمزقاً في شبكته. وأكد نائب الرئيس المسؤول عن رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات الواقعة في ولاية تكساس هاريسون إيدل، أن الفهود المرقطة «لا تشكل خطراً على البشر بشكل عام».