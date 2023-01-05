وفاة رائد فضاء من طاقم أول رحلة مأهولة لـ «أبولو»

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن وفاة والتر كاننغهام، وهو آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة مأهولة من سلسلة أبولو التي دارت حول الأرض 11 يوماً عام 1968. وسافر كاننغهام - الذي رحل أول من أمس عن 90 عاماً - على متن رحلة «أبولو 7» التي مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة.

وانضم كاننغهام إلى زميليه والتر شيرا ودون إيزيل في المهمة الناجحة التي جرت في مدار قريب من الأرض، كأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة أبولو الفضائية الجديدة التي خاضت لاحقاً غمار الرحلة إلى القمر.

وقال المدير في «ناسا» بيل نيلسون في بيان أعلن فيه نبأ الوفاة: «كان والت كاننغهام طياراً مقاتلاً وعالماً فيزيائياً ورائد أعمال، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفاً».