مهرجان الحمرية للطفل يستقطب 3000 زائر

أسدل مهرجان الحمرية للطفل الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية - فرع الحمرية الستار على دورته الـ11 في القرية التراثية.

واجتذب المهرجان أكثر من 3000 زائر من كل الشرائح العمرية ومن نادي الأصالة لكبار السن، إذ يهدف إلى تجمع أفراد الأسرة والاستمتاع بأوقاتهم وسط أجواء شتوية جميلة، كما يسعى إلى إثراء الأطفال خلال العطلة بكل ما يفيد.

وقالت مدير الدائرة - فرع الحمرية مريم الشامسي «شارك العديد من المؤسسات الحكومية في المهرجان، علاوة على 25 أسرة منتجة، وبلغ عدد البرامج التثقيفية 26 برنامجاً، و26 ورشة فنية، أما ورش الطبخ فبلغ عددها أربع ورش، وقدم 27 عرضاً موسيقياً واستعراضياً».

وتضمن مهرجان الحمرية الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية والألعاب، إذ اشتمل على أركان متنوعة، منها ركن الأسر المنتجة، وركن المسرح للعروض المسرحية والمسابقات، وركن الورش التدريبية، وركن نادي الأصالة لكبار السن.