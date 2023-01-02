سعادة «بالبنط العريض» في ليلة جمعت حسين الجسمي وأصيل هميم

وسط حضور مكثف، احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي مع جمهور مدرج خورفكان بالعام الجديد، في حفل غنائي جمعه بالفنانة العراقية المتألقة أصيل هميم، أول من أمس، وفي اللحظات الأولى من عام 2023، استمتع الحضور بإبداعات الفنان الإماراتي، تحت سماء «عروس الساحل الشرقي»، التي تزينت بألوان الألعاب النارية المبهرة.

وفي بداية سهرة رأس السنة، ضمن فعاليات «هلا خورفكان»، استقبل جمهور المدرج الفنانة أصيل هميم بأجواء حماسية، والتي أعربت عن سعادتها بمشاركة الحضور احتفالات عامهم الجديد، ومنذ صعودها إلى المسرح، أشعلت صاحبة الصوت الدافئ أجواء السهرة.

وقدمت أصيل هميم باقة من أغانيها، وشاركها الجمهور غناء «سر الحياة» و«بلاني زماني» و«يشبهك قلبي»، وغيرها، وأبهرت الحضور بإحساسها العالي في «خلك بحر»، وتفاعلوا معها بشدة في أغنية «شكد حلو»، كما ألهبت الأجواء في المدرج بإبداعها في أداء أغنية «ورد جوري فـوعْ وجناتك» للنجم الإماراتي ميحد حمد، وودعت أصيل هميم جمهورها في المدرج، متمنية لهم سهرة ممتعة مع حسين الجسمي.

وبعد استراحة قصيرة، رحب الحضور بحسين الجسمي، وسط هتافات وتصفيق عاليين، وعاش الفنان ليلة مميزة في مسقط رأسه خورفكان، وأخذ معه جمهور المدرج إلى روعة اللحن وجمال الكلمة، وإيقاعات تراوح ما بين الرومانسية العالية والنغمات الحماسية.

ومنذ استقبال حسين الجسمي، تزايد الحماس بشكل لافت، وتفاعل الجمهور مع باقة من أجمل أعماله، والذي صدح بـ«قادها سلطان» و«مهم جداً» و«ستة الصبح»، وغيرها، وأطرب الحضور بأغنية «أما براوه»، للفنانة نجاة الصغيرة.

وعندما بدأ العد التنازلي لحلول العام الجديد، تألق حسين الجسمي برائعة السيدة فيروز «نسم علينا الهوى»، وتواصل الاستمتاع باحتفالات رأس السنة مع الفنان الإماراتي الذي اختار أن يغني في الدقائق الأولى من العام الجديد، أغنية «أهواك للموت».

وختم الجسمي السهرة بأجواء حماسية ومعنويات عالية على وقع أغنية «بالبنط العريض»، وأكد أنه فخور باستقبال عامه الجديد وسط أهله وناسه ومحبيه، وتمنى للجميع عاماً مليئاً بالخير والسعادة والأمان.

حسين الجسمي:

• «فخور باستقبال العام الجديد وسط أهلي ومحبيّ، وأتمنى للجميع عاماً مليئاً بالخير والسعادة والأمان».