إحراق رجل حياً في ساحة عامة بعد اتهامه بالسرقة

تعرّض رجل في الـ26 من العمر، متهم بسرقة سيارة، للحرق حياً على الساحة الرئيسة في مدينة صغيرة بولاية تشياباس جنوب المكسيك، البلد الذي يشهد الكثير من عمليات العدالة الشعبية سنوياً.

وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس فتح تحقيق بعد مقتل الرجل الخميس في سانتياغو إيل بينار، حيث تعيش مجموعات من السكان الأصليين. وعثرت السلطات على جثة الرجل مصابة بحروق خطرة، وفق مكتب المدعي العام. وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من تمضية خمسة شبان متهمين أيضاً بالسرقة ساعات عدة معلقين عراة على سلال لكرة السلة. وتشهد المكسيك مئات عمليات السحل ومحاولات الإعدام من دون محاكمات سنوياً، بينها 42 جريمة قتل و279 محاولة قتل سنة 2021.