نصائح لمشاهدة عرض برج خليفة المدهش في رأس السنة

مع اقتراب حلول واحدة من أروع ليالي العام، تستعدّ دبي لاحتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة عبر عرضها السنويّ الضخم الذي يشاهده مئات الآلاف ممّن ينضمون إلى الاحتفالات المبهجة ليعيشوا أجواء لا تُنسى في هذه الليلة.

ستتضمن فعاليات الليلة المرتقبة عروض الإضاءة الفريدة حول برج خليفة، الذي طوّرته إعمار، وإضاءة سماء دبي وتسجيل رقم قياسي جديد لأكبر لوحة من الليزر والتي سيكون برج خليفة متألقاً في مركزها.

وبالإضافة إلى عروض الضوء والألعاب الناريّة الشيّقة، يشاهد الحاضرون العروض المتناغمة لنافورة دبي.

وتُقيم إعمار في دورة هذا العام عرضاً مذهلاً بالليزر والضوء والألعاب النارية في وسط مدينة دبي لاستقبال عام 2023، لتصبح ذكرى لا تنسى وتجربة استثنائية.

وتقدم إعمار مجموعة من النصائح في التخطيط لهذه الأمسية بالوصول مبكراً قدر الإمكان.

1- حجوزات أو حضور مبكر

في حال رغبتم في الاستمتاع بمشاهدة العروض المبهرة في ليلة رأس السنة من مطعم أو مقهى، فلابدّ من الحجز مُسبقاً نظراً للإقبال الكبير. وبوسعكم الحجز مباشرةً لدى الفندق أو المطعم أو المقهى المرغوب، والذي سيقدّم لكم المعلومات اللازمة حول الإجراءات الخاصة بتلك الليلة ومتطلّبات الدخول وغيرها.

أما الراغبون في مشاهدة عروض الليزر والضوء والموسيقى والألعاب الناريّة من شوارع وسط مدينة دبي، فلن يحتاجوا للحجوزات أو التسجيل أو شراء التذاكر، حيث ستكون أولويّة المشاهدة بحسب أسبقيّة الحضور، ولهذا ننصح الجميع بالوصول مبكّراً قدر الإمكان.

2- مواصلات ومواقف

سيتم إغلاق بوليفارد الشيخ محمد بن راشد نحو الساعة السادسة مساءً، ولهذا ينبغي على الزوّار ممّن لديهم حجوزات تشمل مواقف السيّارات في أحد الفنادق أو المطاعم الوصول قبل هذا الموعد.

وتتوافر مواقف السيّارات في دبي مول إلى حين بلوغ الطاقة الاستيعابيّة القصوى، وننصح بالوصول مبكّراً نظراً لاحتماليّة نفاد الأماكن المتاحة في أيّ وقت. ولا يمكن الدخول إلى مواقف السيارات بعد إغلاق الطرق المحيطة بها.

وستعمل سيارات الأجرة كالمعتاد قبل إغلاق الطرق، ولكنها لن تتمكّن من دخول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بعد إغلاق الطرق.

3- فتح الطرقات

من المتوقع بدء فتح الطرق بين الساعة الواحدة والثانية صباحاً وفقاً لما تحدده شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات. وستتمكن السيّارات المركونة في الفنادق والشقق والمطاعم والمقاهي في وسط مدينة دبي ودبي مول من المغادرة بعد فتح الطرق.

4- مترو دبي مول

ستغلق محطة مترو دبي مول في أي وقت بين الساعة 2 بعد الظهر و10 ليلاً اعتماداً على الأعداد المتواجدة في دبي مول، حيث ستغلق المحطة بمجرّد الوصول إلى الطاقة الاستيعابيّة القصوى.

5- الوصول إلى بوليفارد

ستكون هناك خمس نقاط لوصول الزوّار إلى المناطق المخصّصة لمشاهدة الفعاليات في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد: البوابة 1: خلف مركز العمليّات في وسط مدينة دبي ، البوابة 2: خلف برج فيستا، البوابة 3: قرب إعمار سكوير بجانب بناية بوليفارد بلازا، البوابة 4: مقابل العنوان بوليفارد، البوابة 5: مقابل العنوان وسط المدينة.