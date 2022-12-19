ايلون ماسك حضر مباراة "النهائي" من منصة مضادة للرصاص.. ثم خرج لمصافحة الجمهور (فيديو)

فوجىء جمهور مدرجات "استاد لوسيل" المونديالي بالدوحة، أمس، وخلال مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، بوجود نجم من نوع آخر بينهم وهو ايلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، ومنصة "تويتر" التي اشتراها قبل شهرين، و جعلته أخبارها يتصدر الصحف ووسائل الإعلام بعد فصله أكثر من 70% من موظفيها.

فمن إحدى المنصات الخاصة بالضيوف الرسميين، كان ماسك يتابع بحماس مجريات المباراة التي تابعها من خلف زجاج مضاد للرصاص، بحسب ما ظهر في صورة كان برفقته فيها جارد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان ماسك قد بث فيديو في حسابه على "تويتر" لكل هدف سجله أحد المنتخبين، دون أن يكتب أي تغريدة عن رأيه الشخصي بالمباراة.

وبعد نهاية المباراة انتشر على مواقع التواصل ووسائل إعلام أجنبية، مقطع فيديو يظهر فيه ماسك وهو يغادر استاد المباراة ويصافح من مدوا إليه أيديهم لمصافحته.