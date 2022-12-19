ميركل تُظهر جانباً مختلفاً من شخصيتها في «بودكاست»

أظهرت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جانباً مختلفاً من شخصيتها في تسجيل صوتي «بودكاست» عن قصة مثيرة لإذاعة جنوب ألمانيا (إس دبليو أر). وحلت ميركل ضيفة على التسجيل الذي يحمل اسم «هل نتحدث عن القتل؟»، وهو عبارة عن بث مكون من ثلاثة أجزاء، ولا يتناول فظائع، ولكن قضايا جنائية في أوبرا المؤلف الموسيقي والكاتب الألماني ريتشارد فاغنر التي تحمل اسم «خاتم نيبيلونج».