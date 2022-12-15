صور منذ زمن الأبيض والأسود في «اللقطة»

تنطلق الأحد المقبل في استوديو التصوير الفوتوغرافي بمنارة السعديات في أبوظبي فعاليات معرض «اللقطة»، الذي يضيء على مجموعة من الصور المهمة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم شخصيات بارزة لمصورين مشهورين.

ويقدّم «اللقطة» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة أور للتصوير الفوتوغرافي وتايم آند تيمبو في جنيف بسويسرا في أروقته، أقدم تقنيات التصوير الفوتوغرافي والصور التي أنتجت منذ أوائل القرن الـ18، مُسلّطاً الضوء في الوقت ذاته على إمكانات تقنيات العصر الحديث في المساهمة بتحسين هذه الصور من خلال الاستخدام الفني للضوء والظل، لاسيما بالنسبة للصور بالأبيض والأسود.

يهدف المعرض - الذي يستمر حتى 24 أبريل المقبل - إلى تقديم انعكاس عميق لفنون التصوير الفوتوغرافي من الماضي للزوار لاستكشاف كيفية إنتاج مثل هذه الصور الجذابة، باستخدام كاميرات بسيطة. ويوفر لعشاق التاريخ مجموعة من الصور الأصلية المطبوعة لشخصيات تاريخية من أوائل القرن الـ18 حتى يومنا هذا.