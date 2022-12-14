«وجهات دبي» تصدر دليل الموسم الشتوي.. مدينة تتحول فيها الأحلام إلى إنجازات

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً إرشادياً جديداً هو الأول لحملة «#وجهات_دبي»، مع انطلاق موسمها الشتوي الثاني، متضمناً معلومات حول أبرز وأهم المعالم السياحية، وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أو الثقافية، وكذلك الرياضية والإبداعية، التي تكسب دبي زخماً قوياً، تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم.

مكون رئيس

وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيساً من مكونات الحملة الرامية إلى توفير معلومات إرشادية حول وجهات دبي المتعددة، وإبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات تضعها في متناول سكانها وتميزها كخيار مفضل للزيارة، لاسيما أن فصل الشتاء يتيح مجالاً أرحب لمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات التي يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء، لاسيما في الأماكن المفتوحة، كما تدعم الحملة صناع المحتوى المبدعين، الذين يشاركون بأفكارهم المبتكرة، وتتيح لهم المجال للتعبير عن إبداعاتهم التي تظهر مواطن التميز العديدة التي تتسم بها دبي.

أنشطة وتجارب

يغطي الدليل التفاعلي الجديد مجموعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها، وكذلك في مياهها، بما تتمتع به من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة، تمتد بامتداد سواحل دبي على مياه الخليج العربي، تأكيداً على مضمون الموسم الشتوي للحملة، الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، للتعريف بأهم معالم دبي، وما تشمله من أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية، التي تجعل دبي من أفضل مدن العالم للزيارة والاستمتاع بما توفره من العديد من الخيارات التي تناسب الجميع.

أنشطة تناسب الجميع

وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، فاطمة المُلا: «يضم الدليل قائمة بأبرز المعالم والأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مناطق مختلفة في دبي، بما في ذلك منطقة حتا الغنية بعناصر الجذب المتنوعة فيها، وحرصنا على أن يكون الدليل متنوعاً في محتواه بين الأنشطة التي تناسب كل أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، وصولاً إلى الرياضات والأنشطة التي تناسب عشاق المغامرة، حيث تتنوع تلك الأنشطة ما بين تلك التي يمكن ممارستها على اليابسة والأخرى التي يمكن الاستمتاع بها في مياه البحر أو حتى في الجو، ليكون الدليل بمثابة القائمة التي لا يمكن تفويتها في هذا الشتاء في وجهات دبي الفريدة».

صُنّاع المحتوى

وأضافت الملا «ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر لصُنّاع المحتوى المبدعين من المساهمين في دعم #وجهات_دبي بما يقدمونه من محتوى على قدر كبير من الإبداع والتميز، وبما يتناسب مع مكانة دبي ووجهاتها الفريدة، وكذلك نشكر أعضاء مبادرة (بكل فخر من دبي)، لما يقدمونه من خدمات ومنتجات متميزة ضمن وجهات دبي العديدة، والذين نسعى من خلال الحملة لإبراز أعمالهم في إطار التزام (براند دبي) بتشجيع وتحفيز أعضاء المبادرة التي أُطلقت قبل سنوات، تناغماً مع نهج دبي وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل أشكال الدعم الممكنة لرواد الأعمال للانطلاق بأعمالهم من دبي نحو تحقيق طموحاتهم في النجاح».

وجهة فريدة

تستمر حملة #وجهات_دبي حتى فبراير 2023، وتشجع المقيمين والزوار على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي، بما في ذلك وجهات الطعام والمغامرة والأنشطة المناسبة للعائلة، والتي تجعل من المدينة وجهة شتوية فريدة من نوعها.

ويمكن متابعة #وجهات_دبي عبر وسائل الإعلام الرقمية والمسموعة والمطبوعة، وكذلك من خلال الإعلانات الخارجية على الطرق الرئيسة، لضمان وصولها إلى قطاعات كبيرة من الجمهور، والتعريف بتلك الوجهات على أوسع نطاق ممكن، سواء محلياً أو عالمياً، ويشارك في تنفيذها مجموعة من صناع المحتوى المبدعين والإعلاميين المتميزين، في إطار يسمح للمواهب المبدعة بالتعبير عن أفكارهم التي يعكسون من خلالهم روعة وتميز تلك الوجهات.

ويمكن الحصول على الدليل الإرشادي الأول للموسم الشتوي 2022 المُقدم من «براند دبي» من خلال الرابط: https://dubaidestinations.ae/guides.html.

• الدليل يقدّم معلومات وافية حول مجموعة كبيرة من أنشطة يمكن ممارستها على أرض دبي أو في مياهها وكذلك في سمائها.

• فعاليات ووجهات وأنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية متنوعة يعرضها الدليل التفاعلي.



• الحملة تدعم مجموعة مبدعة من صناع المحتوى المشاركين في إبراز مقومات تميز دبي.

جهات شريكة



تضم قائمة الجهات الشريكة في دعم حملة «وجهات دبي»: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، وشركات نخيل العقارية، و«شمال القابضة»، و«إعمار»، ودبي القابضة، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة ميركس للاستثمار.

دائرة الضوء

حملة «وجهات دبي» أطلقها مجلس دبي للإعلام للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي، بهدف وضع الوجهات الرئيسة في دبي في دائرة الضوء، وكذلك لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تقدم خدماتها في تلك الوجهات للإسهام في إنجاحها وتطورها، تأكيداً على أن دبي هي المكان الذي تتحول فيها الأحلام إلى إنجازات.