اليابان.. اعتقال رجل مسن اتصل بالشرطة 2060 مرة خلال 9 أيام لشتمهم

تم إلقاء القبض على رجل ياباني مسن مؤخرا بعد الاتصال بمركز للشرطة 2060 مرة خلال تسعة أيام، بغرض توبيخ الموظفين هناك واصفا إياهم بـ"لصوص الضرائب" مع شتائم أخرى مهينة.

إذ اتصل الرجل البالغ من العمر 67 عامًا، من محافظة سايتاما في اليابان، بمقر شرطة المحافظة بمتوسط ​​مكالمة واحدة كل ست دقائق ووقت تحدث إجمالي يبلغ حوالي 27 ساعة خلال فترة تسعة أيام.

في نهاية المطاف، داهمت الشرطة منزل الرجل واعتقلته على أساس تهمة عرقلة عمل الشرطة.



واعترف بالتهم وعبّر عن عدم اكتراثه قائلا "علمت أن الشرطة ستأتي لي يومًا ما".

لا يزال التحقيق في القضية جاريًا دون معرفة الدافع الحقيقي لهذا التصرف.

ومن المثير للاهتمام، أنه وفقًا لسجلات هاتف الرجل، كان يتصل بالشرطة منذ سنوات ولكنه عزز اتصالاته بشكل كثيف مؤخرًا فقط، لسبب غامض.

على الرغم من أن التدخل في أعمال الشرطة وإهدار الوقت والموارد التي قد تكون ضرورية لإنقاذ الأرواح من المشكلات الخطيرة، إلا أن العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا عن إعجابهم من اتساق الرجل وتفانيه في مهمته غير المألوفة.