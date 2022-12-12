المغرب يحصد جوائز أيام قرطاج المسرحية

فاز العرض المغربي (حدائق الأسرار) بجائزة أفضل عمل متكامل في الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية التي أسدل الستار عليها أمس في تونس.

كما حصد العرض جائزة الإخراج لمحمد الحر وجائزة السينوغرافيا لمصطفى العلوي وجائزة أفضل أداء نسائي للممثلة جليلة تلمسي.

وذهبت جائزة أفضل أداء رجالي إلى غسان أشقر عن دوره في العرض الفلسطيني (لغم أرضي) وفاز بجائزة أفضل نص عبدالحليم المسعودي ونزار السعيدي عن عرض (تائهون) من تونس.

وكان المهرجان الذي انطلق في الثالث من ديسمبر تحت شعار (برشا محبة) قد عرض أكثر من 80 مسرحية من 23 دولة ضمن مسابقته الرسمية وبرامجه الموازية.

ومنح المهرجان في حفل الختام عدداً من الجوائز الموازية حيث فاز بجائزة فرحات حشاد لأفضل توضيب تقني، التي يقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد نوير المتخصص في مسرح العرائس عن عرض (المنفى) إخراج نادر بلعيد.

وذهبت جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير، المقدمة من نقابة الصحفيين، لعرض (ثقوب سوداء) إخراج عماد المي كما نوهت لجنة التحكيم بعرض (عطارد) إخراج أوس إبراهيم.

وفي مسابقة مسرح الحرية لنوادي المؤسسات السجنية، فاز بالجائزة الأولى عرض (تخلبيزة) لسجن برج العامري وجاء في المركز الثاني عرض (بالسلامة) لسجن سوسة النسوي بالمسعدين بينما تقاسم المركز الثالث عرض (هذا بختي) لسجن المهدية وعرض (إكس واي) لسجن النساء في منوبة.

ونال جائزة صلاح القصب للإبداع كل من الممثل والمخرج التونسي توفيق الجبالي ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي والناقد والباحث التونسي محمد المديوني.