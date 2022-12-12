«تيم لاب فينومينا أبوظبي»: انتظروا عالماً من العجائب

قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «من خلال تقاطعه بين الفن والتكنولوجيا والطبيعة والخيال عالي التقنية، سيقدم تيم لاب فينومينا أبوظبي عالماً من العجائب والإبداع لا حدود له، إذ ننظر إلى ما هو أبعد من (المستحيل) لتوسيع آفاقنا والتواصل بشكل أفضل مع بعضنا بعضاً».

وأضاف خلال زيارته استوديوهات تيم لاب في اليابان للاطلاع على الأعمال الفنية التفاعلية التي تصمم لفريق «تيم لاب فينومينا أبوظبي»: «ملتزمون بإلهام جيل جديد من المبتكرين، بالإضافة إلى خلق تجارب ثقافية تتجلى من خلالها قصصنا وإنجازاتنا وأوجه التشابه والاختلاف بيننا، في إطار من التنوّع والإبداع في تعبيرنا الفني ورسالتنا الثقافية».

ويقع مبنى «لاب فينومينا أبوظبي» الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع في المنطقة الثقافية في السعديات بمدينة أبوظبي، ومن المقرر أن يفتح أبوابه في 2024.