هونغ كونغ: سجن إعلامي شهير بسبب «احتيال في عقد الإيجار»

أصدر القضاء في هونغ كونغ، أمس، حكماً جديداً بحق قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية، جيمي لاي، يقضي بسجنه خمس سنوات وتسعة أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في عقد إيجار.

ولاي، البالغ 75 عاماً، أحد مؤسسي صحيفة «آبل ديلي» المغلقة حالياً، أمضى أخيراً عقوبة بالسجن 20 شهراً، بعد إدانات عدة لدوره في احتجاجات وتجمعات غير مرخصة.

ويواجه أيضاً عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة في محاكمته القادمة بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وفيما ترتبط الإدانات السابقة بدوره في التظاهرات الواسعة المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ في 2019، فإن القضية الأخيرة تتعلق بانتهاك إحدى شركاته شروط عقد إيجار مكاتب صحيفته. وإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على لاي بدفع غرامة قدرها مليونا دولار هونغ كونغي (257 ألف دولار أميركي).