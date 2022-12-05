«برشا محبة».. شعار أيام قرطاج المسرحية

انطلقت، أول من أمس، الدورة الـ23 لأيام قرطاج المسرحية في تونس، تحت شعار «برشا محبة»، بمشاركة أكثر من 80 عرضاً من 23 دولة، من بينها السنغال (ضيف الشرف). وشمل حفل الافتتاح الذي نظّم بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة تكريم عدد من المسرحيين العرب، منهم المصرية سهير المرشدي، والسوري أيمن زيدان، والعراقي قاسم بياتلي.

وقالت مديرة أيام قرطاج المسرحية، نصاف بن حفصية، إن اختيار «برشا محبة» شعاراً لهذه الدورة «هو لمسة حب ووفاء لأهل الفن الرابع، وتكريم لمن فقدتهم الساحة الفنية».

وتتضمن المسابقة الرسمية 12 عرضاً، بينها العرضان التونسيان «ضوء» و«تائهون».