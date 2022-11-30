«ميتاليكا» تطلق ألبوم «72 موسماً»

تطلق فرقة «ميتاليكا» الأميركية، وهي من أشهر فرق موسيقى هيفي ميتال في العالم، في أبريل المقبل، ألبوماً جديداً، إضافة إلى إحيائها جولة موسيقية في أوروبا وأميركا الشمالية خلال عامي 2023 و2024.

وسيصدر ألبوم «72 سيزنز» (72 موسماً) في 14 أبريل 2023، تليه جولة موسيقية للفرقة في أمستردام وباريس وهامبورغ، ثم السويد، كما ذكر بيانان للفرقة ولشركة «لايف نايشن إنترتينمنت» المتخصصة في الترويج لتذاكر الحفلات الترفيهية وبيعها.

وبعد الجولة الأوروبية، ستحيي «ميتاليكا» بين أغسطس ونوفمبر 2023 حفلات موسيقية في الولايات المتحدة وكندا، قبل العودة إلى إحياء حفلات في أوروبا بدءاً من مايو 2024، لتعود مرة جديدة إلى أميركا الشمالية (شيكاغو، سياتل، المكسيك) وتقدّم عروضاً حتى سبتمبر 2024.