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كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشرات جينية قد تساعد في تفسير قدرة بعض الكائنات على العيش لفترات استثنائية، بعدما حلّل باحثون الحمض النووي لسلحفاة عملاقة تُدعى ”جوناثان“، يُقدّر عمرها بنحو 194 عاماً، وتُعد أقدم حيوان بري معروف على قيد الحياة في العالم.

وتعيش السلحفاة، المنتمية إلى فصيلة سلاحف ألدابرا العملاقة، في جزيرة سانت هيلينا الواقعة جنوب المحيط الأطلسي، بعدما وصلت إليها عام 1882 قادمة من جزر سيشل. ويُعتقد أنها وُلدت عام 1832، أي قبل نحو قرنين، وعاصرت شخصيات تاريخية مثل الملكة فيكتوريا والعالم تشارلز داروين.

وتمكّن الباحثون من تحديد 287 جيناً تحمل متغيرات جينية فريدة لدى جوناثان، مقارنة بسلاحف عملاقة أخرى، بينها جينات مرتبطة بإصلاح تلف الحمض النووي، وتنظيم الالتهابات، والتحكم في الأنسولين، وكبح نمو الأورام، وهي مسارات بيولوجية تلعب أدواراً مهمة في عملية الشيخوخة ومقاومة الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

ولم تتوقف المفاجآت عند تحليل الجينات، إذ فحص العلماء أيضاً ما يُعرف بـ”الإبيجينوم”، وهي العلامات الكيميائية التي تتحكم في تشغيل الجينات وإيقافها دون تغيير تسلسل الحمض النووي نفسه. وأظهرت المقارنة أن بعض آليات تنظيم الجينات المرتبطة بإصلاح الحمض النووي وإنتاج الطاقة ظلت مستقرة بصورة لافتة لدى جوناثان، وشابهت أنماطاً رُصدت لدى سلاحف أصغر سناً.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم الآليات البيولوجية التي تسمح لبعض الكائنات بمقاومة التدهور الخلوي لفترات طويلة، وربما تساعد مستقبلاً في تطوير أبحاث وعلاجات تستهدف الأمراض المرتبطة بالشيخوخة لدى البشر.

ونُشرت الدراسة في مجلة ”Science Advances“ العلمية في أكتوبر 2026، لكنها لا تثبت حتى الآن أن المتغيرات الجينية المكتشفة هي السبب المباشر وراء طول عمر جوناثان، خصوصاً أن البحث ركّز على سلحفاة واحدة وقارن بياناتها بأربع سلاحف أخرى.

ولذلك يؤكد العلماء أن تحويل هذه النتائج إلى تطبيقات طبية بشرية لا يزال يتطلب مزيداً من الدراسات.