إبداعات ثيستر جيتس في متحف نيويورك

يحتفي المتحف الجديد في نيويورك بالفنان ثيستر جيتس بمعرض رئيس للتماثيل وفنون الفيديو الحديثة، وغيرها من أعمال الفنان التصويري الأميركي.

وأعلن المتحف عن المعرض، بوصفه أول استعراض رئيس لأعمال الفنان الذي ولد في شيكاغو عام 1973.

وأشار المتحف الجديد إلى أن جيتس يريد من خلال معرضه، أن يتذكر «المفكرين الراديكاليين» الذين صاغوا مسقط رأسه شيكاغو، وأميركا ككل.

وحصل جيتس على الكثير من الجوائز، ويعتبره الخبراء أحد أكثر الرموز المؤثرة في الفن المعاصر.