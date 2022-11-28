رحيل المغنية الأميركية الحائزة «أوسكار» إيرين كارا

توفيت الموسيقية الأميركية الحائزة جائزتي «أوسكار» و«غرامي»، إيرين كارا، عن 63 عاماً، وفقاً لما ذكرته مسؤولة دعايتها.

وأوردت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن كارا اشتهرت بالغناء والمشاركة في كتابة كلمات أغنية «فلاش دانس.. وات آ فيلينج»، التي فازت عنه بجائزة «الأوسكار»، إضافة إلى جائزتي «غرامي».

كما صورت شخصية كوكو هيرنانديز في الفيلم الموسيقي «فيم» أو «الشهرة» عام 1980.

وأعلنت مسؤولة الدعاية الخاصة بها، جوديث موس، الخبر في بيان نشر على حساب كارا الرسمي عبر «تويتر».

وقالت موس: «إن كارا توفيت في منزلها في فلوريدا، ولم يجر الكشف بعد عن سبب الوفاة».

يشار إلى أن كارا، التي ولدت في برونكس بمدينة نيويورك عام 1959، عملت في التلفزيون والمسرح قبل أن تؤدي دور البطولة في الدراما الموسيقية «سباركل» عام 1976.