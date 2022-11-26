أبّ يطلّق زوجته في مكبر الصوت ليلة زفاف ابنته
فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بـ زفاف العريس والعروسة بإحدى القاعات بمحافظة دمياط في مصر، بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته ثم قال وبالنسبه لأم العروسه انتى طالق بالثلاثة.
حالة من الذهول انتابت جميع الحضور من المعازيم سواء من اهل العروس او اهل العريس او المعارف من الحضور .
ونقلت مواقع محلية، على لسان شهود عيان حضروا الحفل، أن الواقعة شهدتها إحدى قاعات الأفراح في محافظة دمياط، مشيرين إلى أن العروسة دخلت في حالة من الانهيار فور سماعها طلاق والدتها في حفل زفافها ولم يكتمل حفل الزفاف.
وأوضح شهود العيان، بحسب روايات: "هناك خلافات أسرية بين الزوجين، قبل حفل الزفاف بفترة ليست قريبة، ولكن لم يتوقع أحد من الحضور ما حدث".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو على نطاق واسع، معربين عن غضبهم من تصرف الأب، معتبرين أنه أهان زوجته وكسر بخاطر ابنته
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