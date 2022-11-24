محللة تليفزيونية تغادر برنامجا لتحليل كأس العالم بسبب وفاة والدتها في حادث

كشفت المحللة التليفزيونية واللاعبة الدولية الدنماركية، نادية نديم، ، 34 عاما، عن اضطرارها لمغادرة أحد البرامج على الهواء مباشرة بعدما علمت بوفاة والدتها بعدما صدمتها شاحنة .



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نديم مهاجمة مانشستر سيتي السابقة كانت جزءا من تغطية قناة "أي تي في" في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الدنمارك وتونس يوم الثلاثاء.



لكنها اضطرت إلى ترك عملها قبل صافرة النهاية، فيما أعلن المعلق مارك بوجاتش للمشاهدين أنها أجبرت على ذلك.



وكشفت نديم، أمس، عن الحدث المأساوي عبر موقع "تويتر".



وقالت : "يوم الثلاثاء صباحا علمت أن والدتي ماتت في حادث بعدما صدمتها شاحنة وهى في طريق عودتها للمنزل قادمة من صالة للألعاب الرياضية".



وأضافت: "الكلمات لا يمكن أن تصف ما أشعر به لقد فقدت أهم شخص في حياتي وقد حدث ذلك بشكل مفاجئ وغير متوقع، أنها تبلغ من العمر 57 عاما فقط".



وتابعت: "لقد كانت مقاتلة وقد حاربت في كل لحظة من حياتها".



