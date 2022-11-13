انتقادات للإضاءة الليلية بديوان المستشارية في برلين

رغم أزمة الطاقة لا تنطفئ الأضواء بديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين بالكامل ليلاً، ما أثار بعض الانتقادات. وقال متحدث باسم الحكومة أول من أمس، رداً على استفسار، إنه لدواعي السلامة، خصوصاً السلامة المرورية، لا يمكن إطفاء الإضاءة الخارجية بالكامل، موضحاً في المقابل أنه تم تقليل الإضاءة الخارجية والداخلية في الديوان ليلاً. واعتبر ساسة معارضون هذا مجرد ذريعة، وقال خبير الشؤون الاقتصادية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، كريستيان ليه، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية: «هل هم خائفون حقاً من أن يغفل سائق سيارة ديوان المستشارية ويصطدم به؟ يجب على الأقل أن تشرح لي ذلك بجدية»، مضيفاً أن ازدواجية المعايير «تهيمن على كل شيء».