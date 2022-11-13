معرض «آرت كولون» يحذر النشطاء من مهاجمة اللوحات

حذر مدير معرض «أرت كولون» الفني، دانيال هوج، نشطاء المناخ من مهاجمة الأعمال الموجودة بالمعرض الفني الرئيس المقام في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا. وقال هوج في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات أنتسايجر» الألمانية أمس: «في آرت كولون اللوحات غير موضوعة خلف زجاج، ومعظمها مملوك للقطاع الخاص. قد يكون ذلك (مهاجمة الأعمال) مكلفاً، ولا أوصي به». واحتل ناشط مناخي في الأسابيع الأخيرة عناوين الصحف بتكتيكات الاحتجاج التي شملت إلقاء الطعام على أعمال فنية لا تقدر بثمن في المتاحف. وحتى الآن لم تتضرر أي من الأعمال الفنية المستهدفة في ألمانيا، لكن الأطر ومعروضات المتحف تضررت. ويفتتح «آرت كولون» في كولونيا أبوابه خلال الفترة من 16 حتى 20 الجاري.