بعد خروجها من المستشفي ..شيرين عبد الوهاب تعلن زواجها من حسام حبيب

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عودتها مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، حيث تم عقد قرانهما مرة أخرى.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، على قناة «إم بي سي مصر»: «الخبر السعيد تم بمشيئة الله تعالى، كتب كتابي على حسام حبيب، كتبنا الكتاب الساعة 9 بالليل، بحضور أقرب الناس ليا اخواتنا، أنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني».



وأكدت شيرين عبد الوهاب أن تجربة دخولها المستشفى للعلاج كانت جيدة جداً، وأشارت إلى أنها تنازلت عن كل القضايا التي كانت ضد شقيقها.