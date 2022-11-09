اليابان.. بطانية تحاكي فراء القطط تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر

أطلقت شركة الملابس والأدوات المنزلية اليابانية Nissen مؤخرا مجموعة من بياضات الأسرّة والبطانيات تحاكي فراء القطط.

إذ أظهرت الدراسات أن ملاعبة قطة لمدة 10 دقائق فقط يخفض من مستويات هرمونات التوتر وهي الحقيقة التي يعرفها كل محب للقطط عن مدى الاسترخاء الذي تقدمه هذه التجربة.

إلا أن بعض أماكن السكن لا تسمح بوجود حيوانات أليفة كما أن البعض لديهم حساسية تجاه القطط، وهو ما يجعل البطانيات التي طرحتها الشركة بملمس فراء القطط فرصة للحصول على قدر من الاسترخاء دون امتلاك قطة.

طرأت فكرة المنتج منذ حوالي عام، عندما بدأت موظفة شابة في شركة "نيسن" تشتكي من أن الشقة التي كانت تعيش فيها تعتمد سياسة عدم وجود الحيوانات الأليفة، مما جعل الحصول على قطة أمرا مستحيلا.

ومن هذه الشكوى أدرك شخص ما في الشركة أنها مشكلة شائعة وقرر القيام بشيء حيال ذلك. فبدأ البحث عن بديل صناعي لفراء القطط.

وبحسب SoraNews24، بعد إيجاد بعض العينات، استشارت الشركة موظفيها المالكين للقطط حول مميزات فراء قططهم، مثل النعومة والسمك وطول الألياف.

واختارت لمجموعتها الجديدة ألوانا مستوحاة من سلالات القطط مثل Russian Blue وScottish Fold والتي تعرف بتدرج ألوان فرائها.

تشمل المجموعة التي طرحتها الشركة لبادة مرتبة بأحجام فردية وشبه مزدوجة ومزدوجة وبطانية بحجم فردي أو مزدوج وبطانية أصغر ووسادة استرخاء دائرية.

وتتراوح الأسعار من 13 دولار إلى 41 دولار لبطانية بحجم السرير المزدوج.

شهدت المجموعة التي تحاكي فراء القطط إقبالا كبيرا إذ تم بيعها في غضون ساعات من إعلان الشركة عنها من خلال حسابها الرسمي على تويتر.



