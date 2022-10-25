توقيف عراقي متهم "بسرقة" 2.5 مليار دولار

أوقفت القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد، رجل أعمال متهما بالتورط في قضية "سرقة" 2.5 مليارت دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق، كما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأثارت هذه القضية، التي خرجت إلى الإعلام منتصف شهر أكتوبر الجاري، جدلا واسعا في العراق.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليارات دولار جرى سحبه بين عامي 2021 و2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّر إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وذكر البيان الصادر عن عثمان الغانمي، وزير الداخلية، أنه جرى "إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

وقالت هيئة النزاهة الحكومية، في بيان لها، إن المشتبه به هو "المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة"، وهو "أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين". وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحق مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.