شاهد.. جرأة عامل في عرين أسود بحديقة للحياة البرية بالسودان

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لعامل ظهر في حديقة للحياة البرية، وفي يديه عصا لإبعاد الأسود ليتمكن من تنظيف المكان.

وظهر الشاب السوداني ويدعى سانتينو، وهو مدّرب في الحديقة، في الفيديو ممسكاً عصاه، يتبختر ويتجول بين الأسود داخل القفص دون أي خوف أو هلع من أخطر الحيوانات وأشرسها إفتراسا، حسب صحيفة السوداني اليوم.

وفي الفيديو ظهرت تلك الحيوانات المفترسة وهي تهرع منه خوفاً دون أن تبرز أي مقاومة أمام عصاه، حيث امتثلت الأسود لأوامره.

كما أوضح في الفيديو الذي نشره حساب الحديقة الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك من يأتي من الناس لزيارة الحديقة، فيقومون برمي الأقفاص بقوارير فارغة وحجارة بغية مداعبة تلك الحيوانات.

وشدد أن إدارة الحديقة لطالما حذّرت من مغبة مثل هذه الأفعال.

ونشرت بدورها فيديو توضيحي يشرح أهمية الإلمام بأسلوب التعامل مع مثل هذه الحيوانات.

يشار إلى أن العامل سانتينو، يعدّ مدرباً جداً، ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة.