شاهد.. مقطع فيديو غامض لرجل يقفز فوق سطح مبنى شاهق

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً متهوراً يرتدي ملابس أنيقة يقفز بين نوافذ أحد المبانى الشاهقة في في مانهاتن بنيويورك.

وتوضح اللقطات التي قام بالتقاطها مجموعة من الأشخاص يتحدثون في خلفية الفيديو وهم يحاولون وضع نظرية لماذا يقفز الرجل بشكل خطير على واحدة من أقدم ناطحات السحاب في المدينة ولا يوجد حاجز وقائي لمنع الرجل من السقوط من أعلى 23 طابقاً، وتساءل أحد الشهود عما إذا كان الرجل حارس أمن، بينما يشبه آخر هذا العمل برياضة الباركور والتي يقصد بها الوثب في حركات رشيقة للانتقال من نقطة إلى أخرى بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، بينما يظهر الرجل في نهاية المقطع وهو يدخل أحد المنازل عن طريق نافذته.

من جانبها قالت صحيفة "نيويورك بوست"، إنه تم القبض على الرجل الذي اتضح أنه دخل إلى منزل سيدة تبلغ من العمر 115 عاماً، ولم توضح الشرطة بعد سبب دخول الرجل المنزل.