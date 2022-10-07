«نخلة جميرا دبي» عنوان الرفاهية والإبداع

«نخلة جميرا دبي» هي جزيرة تتكون من جزر اصطناعية عدة، تشكل أرخبيلاً يمتد إلى الخليج العربي، وهي موطن لمجموعة متنوعة من أشجار النخيل والمنتجعات ذات الخمس نجوم، والمطاعم الفاخرة، والعديد من الأنشطة السياحية.

وهي، أيضاً، الوجهة المثالية لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بمناطق الجذب الفخمة التي تم إنشاؤها ببراعة.

وهناك سبع عجائب في عالمنا هذا، وتُعرف «نخلة جميرا» في دبي بأنها الأعجوبة الثامنة على الأرض، وهي أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم. وقد أسهمت الجزيرة المبتكرة، التي تم تشييدها في مياه الخليج، في زيادة التدفق السياحي لدبي، لاسيما أنها تجسد مفهوم المجتمع النابض بالحياة، والأيقونة الجاذبة للأشخاص الذين يعيشون في الإمارات، كما أنها تعد نقطة جذب لملايين السياح الذين يزورون إمارة دبي كل عام. وقد تم تطوير «نخلة جميرا» بشكل أكبر لاستيعاب المرافق السياحية والترفيهية التي تجعل من هذه الجزيرة وجهة محببة للسياح من جميع أنحاء العالم.

فنادق ومنتجعات

عندما يتعلق الأمر بأماكن الإقامة الفاخرة من الدرجة الأولى، فإن «نخلة جميرا» في المقدمة دائماً، حيث هذه الجزيرة الاصطناعية المذهلة هي موطن لبعض من أفخم الفنادق والمنتجعات التي تم تصميمها على الإطلاق، وأول فندق يحمل علامة هيلتون في واحدة من أشهر الجزر السياحية على مستوى العالم، ويعد الفندق الذي يقع في الفندق في بالم ويست بيتش، وجهة مثالية للأزواج والعائلات والأصدقاء والمسافرين المنفردين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بإطلالات غروب الشمس، مع مسبح يمكن التحكم في درجة حرارته، إضافة إلى مساحات مخصصة للفعاليات، وسبا، وغيرها الكثير. ويضم الفندق 608 غرف وأجنحة مع 10 مطاعم مميزة، حيث يستعد ليكون من أفضل وجهات الترفيه والفعاليات على مستوى المدينة.

ويضم الفندق العديد من المطاعم الفريدة من نوعها، بما في ذلك Zing Beach Bar الذي يقدم مشروبات منعشة وتشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة على الشاطئ، إضافة إلى مطعم SocialBee الذي يتميز بهدوئه وأجوائه الرائعة، ويقدم قائمة مميزة تتمحور حول العسل المنتج محلياً. ويقدم مطعم Mowsem وجهة تناول الطعام طول اليوم في الفندق، وتشكيلة رائعة من المأكولات العالمية، في ما يشكل المطعم الأسترالي Jones the Grocer الذي يقع على شاطئ الفندق، وجهةً مثالية لتناول وجبة الفطور، بما يقدمه من مأكولات طازجة ولذيذة.

ويمكن للضيوف التوجه إلى مطعم CLAW BBQ للتلذذ بأشهى مأكولات أميركا الجنوبية مع المشاوي والمأكولات البحرية والمشروبات المخفوقة وألعاب الأركيد في أجواء نابضة بالحياة.

وإلى جانب تجارب الطهي المتميزة، يضم الفندق واحداً من أطول المسابح في دبي، ومركزاً للياقة البدنية على أحدث طراز، وإيفوريا سبا الحائز جوائز عدة، والذي يوفر تجارب استرخاء شاملة مع ثماني غرف للعلاج، إضافة إلى جناح سبا وحمام مغربي للأفراد والجماعات. ويضم نادي الأطفال Pirates Kids Club منطقة داخلية وخارجية، ومسبحاً مخصصاً للأطفال. ويضم الفندق أيضاً شاطئاً خاصاً مع إطلالات خلابة على المدينة، وأسرّة للاستلقاء تحت أشعة الشمس، ومجموعة من أنشطة الرياضات المائية.

وتواصل فنادق ومنتجعات هيلتون تحقيق نمو ملحوظ، حيث وصلت إلى الفندق رقم 600 ضمن محفظتها مع افتتاح هيلتون دبي نخلة جميرا وهيلتون هيروشيما أخيراً. وتستمر المجموعة في تقديم تجارب إقامة استثنائية لضيوفها لأكثر من قرن من الزمن في الفنادق التي تقع ضمن الوجهات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم. وإضافة إلى الافتتاحات الأخيرة البارزة، عززت العلامة التجارية أخيراً بصمتها مع افتتاح منتجع هيلتون تولوم ريفييرا مايا وفندق هيلتون كانكون، كما أطلقت فنادق ومنتجعات هيلتون أكبر فندق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق هيلتون سنغافورة أوركارد، ودخلت المجموعة جزر المالديف مع منتجع وسبا هيلتون مالديف أمينغيري.

الجزيرة الاصطناعية المذهلة موطن لبعض أفخم الفنادق والمنتجعات التي تم تصميمها على الإطلاق.

الوجهة المثالية لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بمناطق الجذب الفخمة التي تم إنشاؤها ببراعة.