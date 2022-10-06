حديقة «أم الإمارات»: نشاطات «السوق» تنطلق 4 نوفمبر

تستضيف حديقة «أم الإمارات» موسماً جديداً من فعاليات سوق الحديقة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بين الرابع من نوفمبر و18 مارس المقبلين. وتضم الفعالية العديد من النشاطات في الهواء الطلق، لتضمن تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة خلال موسم الطقس المعتدل.

وتستضيف سوق الحديقة مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتتيح للزوار العديد من المنتجات المحلية العضوية والطازجة التي تدعم جهود الاستدامة.

وتعرض السوق العديد من الأعمال الفنية والإكسسوارات، وبضائع تقليدية، وأزياء وأعمال كروشيه، وغيرها. كما توفّر السوق تجارب وأنشطة فنية وحرفاً يدوية وفنوناً تعليمية مخصصة لتنمية المواهب. كما ستتيح الحديقة مجموعة من العروض الترفيهية الممتعة، كألعاب الخفة وجلسات سرد القصص والعروض الموسيقية والثقافية المميزة، وغيرها الكثير.

كما ستعود فعالية سينما الحديقة من جديد مع مجموعة متنوعة من الأفلام العائلية الشيقة، إذ تتيح لجميع أفراد الأسرة والأطفال الاستمتاع بمجموعة من الأفلام المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الهواء الطلق ضمن حديقة الأطفال، الجمعة والسبت من كل أسبوع.