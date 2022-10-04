مسابقة الهرم البشري تعود في إسبانيا

للمرة الأولى منذ تفشّي الجائحة، أقامت مدينة تاراجونا الإسبانية مسابقة الهرم البشري الشهيرة، إذ تحاول الفرق بناء أبراج بأجسام الأشخاص المشاركين تصل إلى 10 مستويات للحصول على لقب أفضل «قلاع». وعادة ما يقام الحدث الشعبي كل عامين في ساحة مصارعة الثيران السابقة في المدينة المتوسطية. وكان الفائزون هذا العام رياضيين من فيلافرانكا، وهي مدينة تشتهر بأهراماتها البشرية، حسبما ذكرت صحيفة دياريو دي تاراجونا. وهذه العادة لها تقليد طويل في كتالونيا، ومنحتها «اليونسكو» وضع التراث الثقافي غير المادي.