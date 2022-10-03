مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة بالشرقية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

أصدرت محكمة مصرية اليوم، قرارا بـ إحالة أوراق شاب قاتل طالبة في محافظة الشرقية "شمال القاهرة" إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم جلسة الثالث من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكان الطالب قد قتل في الثاني من شهر أغسطس الماضي زميلته بكلية الإعلام بمحافظة الشرقية بـ 31 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد داخل إحدى البنايات.