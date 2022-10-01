«Nike» تضم صوتها إلى صوت الأطفال

أطلقت Nike الشرق الأوسط حملة «Sport is Never Done» الهادفة إلى إلقاء الضوء على الفوائد الكبيرة لممارسة الألعاب البدنية بالنسبة للأطفال، والتي ترافقهم مدى الحياة. ومن المقرر إطلاق الحملة في جميع أنحاء المنطقة، حيث ستتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية لتثقيف الأهالي، وتشجيع الأطفال ومساعدتهم على إطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة من خلال قوة اللعب.

واستهلت الحملة بإطلاق مقطع فيديو مدته 90 ثانية بعنوان «Rise of Kids» يصور الرياضة في عيون أطفال من منطقة الشرق الأوسط، تماماً كما يراها خيالهم الواسع. ويوضح الفيلم العلاقة بين الأطفال والرياضة، ويطرح بعض المفاهيم المغلوطة الشائعة عند الأهالي حول النشاط البدني.

وستشمل الحملة العديد من الأنشطة المشوقة الأخرى، من بينها سلسلة من الورش التعليمية والترفيهية التي ستنعقد في كل من دبي وأبوظبي والرياض، والتي ستدعو الأهالي والأطفال إلى ممارسة الأنشطة البدنية معاً، وستركز على أهمية دور الأهل في تحسين علاقة أطفالهم بالرياضة.

وللحفاظ على هذه الرحلة التعليمية الملهمة، ستنشر Nike الشرق الأوسط دليلاً للأهل والأطفال بعنوان «5 Minutes More»، تدعوهم من خلاله إلى استكشاف فوائد ممارسة الرياضة معاً من خلال الجمع بين أسلوب السرد القصصي التفاعلي والنصائح العملية حول كيفية التخطيط للعب. وسيكون الكتاب المجاني متوافراً في نسختين مطبوعة ورقمية في مختلف أرجاء المنطقة اعتباراً من 15 أكتوبر.